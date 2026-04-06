Профессор объяснил, кому нельзя есть капусту

Капуста считается одним из самых полезных овощей: она богата витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Однако, как рассказала «Чемпионату» доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская, этот продукт подходит далеко не всем.

Первое и главное противопоказание — проблемы с желудочно-кишечным трактом. Свежая белокочанная и особенно квашеная капуста усиливают кислотность и газообразование. При гастрите, язвенной болезни, панкреатите, синдроме раздражённого кишечника и метеоризме они могут вызвать боли, вздутие и дискомфорт. В таких случаях безопаснее употреблять тушёную или слегка отварную капусту, а в период обострения вовсе отказаться от неё.

Второе важное ограничение касается людей с гипотиреозом — пониженной функцией щитовидной железы. В некоторых сортах капусты (особенно в белокочанной, цветной, брокколи и кольраби) содержатся гойтрогенные вещества, которые могут мешать усвоению йода. Термическая обработка снижает этот эффект, но полностью его не устраняет.

Не стоит налегать на капусту и после хирургических вмешательств в брюшной полости.

«В раннем послеоперационном периоде любые продукты, вызывающие брожение и газообразование, противопоказаны», — объясняет врач.

Отдельного внимания заслуживает квашеная капуста. Она содержит много соли, что может приводить к задержке жидкости и повышению артериального давления. При проблемах с почками и сердечной недостаточности от этого продукта лучше отказаться.

Для тех, кто может есть капусту без ограничений, профессор рекомендует выбирать тушёный или запечённый вариант, добавлять немного растительного масла и не злоупотреблять солью.

«Для здорового человека умеренное потребление (примерно 150-200 г в день) полезно и безопасно», — отмечает эксперт.

При подозрении на аллергию или индивидуальную непереносимость продукта Светлана Каневская советует пройти специальные тесты: ALEX (выявляет истинную аллергию) и FOX (помогает диагностировать пищевую непереносимость).