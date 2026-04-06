Как распознать опасную боль в суставах в сезон активного отдыха

С началом весеннего сезона рост физической активности часто сопровождается дискомфортом в суставах, однако специалисты подчеркивают необходимость различать естественную реакцию организма на нагрузки и тревожные симптомы, требующие медицинской консультации. Врачи отмечают, что своевременное обращение к специалисту помогает предотвратить развитие хронических патологий и серьезных травм.

По наблюдениям медиков, в теплое время года многие люди увеличивают двигательную активность: чаще гуляют, занимаются садоводством, играют в подвижные игры на открытом воздухе или готовятся к любительским спортивным стартам. В таких условиях появление легкой болезненности, скованности или ноющих ощущений в крупных суставах, например коленных или плечевых, рассматривается как допустимая физиологическая реакция. Подобные симптомы обычно проявляются через сутки после нагрузки, не нарушают привычный ритм жизни и самостоятельно проходят в течение нескольких дней, рассказывает Medicalxpress.

Для управления кратковременным дискомфортом эксперты советуют временно снизить интенсивность занятий и обеспечить отдых проблемной зоне. Уменьшению боли и отека способствует прикладывание холода на 10–15 минут несколько раз в сутки. Также допускается применение безрецептурных противовоспалительных препаратов, однако их прием требует учета индивидуальных противопоказаний и согласования с лечащим врачом. Поддержание подвижности достигается за счет умеренной растяжки, которую специалисты рекомендуют выполнять регулярно, но без превышения болевых ощущений.

При этом существует ряд клинических признаков, указывающих на необходимость профессиональной диагностики. К ним относятся болевые ощущения, сохраняющиеся более двух-трех недель, выраженный отек, покраснение кожи, локальное повышение температуры, ограничение амплитуды движений или ощущение нестабильности в суставе. Особую настороженность должна вызывать резкая боль, возникшая сразу после механического воздействия, например, после характерного щелчка в колене во время активной игры.

Как отмечают специалисты, весенний период традиционно сопровождается ростом числа обращений по поводу обострений остеоартрита, тендинитов коленного и локтевого суставов, а также растяжений связок голеностопа. В этот сезон чаще фиксируются и более тяжелые повреждения – разрывы связок и сухожилий, а также переломы, возникающие вследствие падений.

Для минимизации рисков медики рекомендуют придерживаться нескольких принципов безопасной активности. Перед началом физических нагрузок необходима полноценная разминка, а после завершения занятий – восстановление подвижности суставов с помощью специальных упражнений. Наращивание интенсивности тренировок должно происходить поэтапно. Дополнительным фактором поддержания здоровья опорно-двигательной системы выступает сбалансированный рацион питания.