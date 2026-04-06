К каким опасным последствиям может привести удаление зуба мудрости

После удаления зуба мудрости у 24-летней девушки из Владивостока перекосило лицо и появилось гнойное воспаление во рту, передает Telegram-канал Baza. «Вечерняя Москва» узнала у врача, по какой причине может возникнуть такое осложнение.

Что случилось

Девушка обратилась к врачу с жалобой на воспаление из-за капюшона над зубом мудрости. Стоматолог рассек десну, убрал гной, а через несколько дней вырвал зуб. Операция прошла легко и быстро, после чего врач прописал обезболивающее и предупредил о возможной боли в горле.

Несмотря на соблюдение рекомендаций, боль в месте удаления усиливалась, лицо девушки перекосило, а через неделю она уже не могла двигать ртом. Пациентка обратилась в неотложку, ей назначили курс антибиотиков, но состояние не улучшилось. Лечащий врач направил ее к челюстно-лицевому хирургу, где у девушки обнаружили гнойную опухоль — флегмону. Пациентке провели срочную операцию и после проведенной под наблюдением врачей недели выписали из больницы, но подвижность лица полностью так и не восстановилась.

Почему так происходит

По словам врача-стоматолога Виктории Григорян, гнойные воспаления во рту и асимметрия лица после удаления зуба возникают по нескольким причинам, включая:

невыполнение рекомендаций врача по уходу за полостью рта;

посещение бани, сауны или бассейна (нагревать челюсть после удаления зуба опасно);

остатки гноя, который был в десне до момента удаления зуба;

оставшиеся корни зуба (если их невозможно извлечь из-за близости к нерву);

попадание воздуха в мягкие ткани во время сложного удаления (воздушная эмфизема, приводящая к отечности и асимметрии лица).

Но это возможно вылечить. Если человек замечает сильную отечность, асимметрию или припухлости после хирургического вмешательства, нужно немедленно обратиться к врачу. Он оценит состояние, сделает снимки, очистит полость от гноя и назначит курс антибиотиков и антигистаминных препаратов. Как правило, в течение нескольких дней отек начинает спадать, — пояснила Григорян.

При этом отечность и асимметрия лица не всегда указывают на повреждение лицевого нерва, отметила врач.

Можно предположить, что он был задет, только если, помимо отека и асимметрии, появилось онемение одной стороны лица. Если отек сошел, а ощущение сохраняется несколько дней, это говорит о повреждении нерва. Такое состояние требует оценки стоматолога-невролога и челюстно-лицевого хирурга, которые определят возможные способы лечения: могут быть назначены специальные препараты, микротоки или физиотерапия, — сказала стоматолог.

Григорян подчеркнула, что каждый организм индивидуален и заранее невозможно предсказать, как он отреагирует на хирургическое вмешательство.

Люди обращаются к стоматологу и с другими необычными случаями. Так, у 15-летнего подростка из Подмосковья после комплексного обследования обнаружили в челюсти 14 лишних зубов. Их удалили под общей анестезией. «Вечерняя Москва» рассказывает, почему появляются лишние зубы в челюсти и какие последствия могут возникнуть, если вовремя их не удалить.