Врач рассказала, чем опасен напиток, который пьют миллионы людей

Врач-диетолог Ольга Редина предупредила, что популярный растворимый кофе при злоупотреблении бьёт по желудку, сердцу и сну.

Специалист объяснила, что напиток агрессивнее для слизистой, особенно натощак, и может провоцировать тахикардию, тревожность и бессонницу.

«Он агрессивнее для слизистой, особенно если пить его натощак», — цитирует эксперта «Подмосковье сегодня».

Ольга Редина отметила, что при производстве растворимого кофе часть полезных веществ теряется, но полностью напиток их не лишается. Безопасная норма — 2–3 чашки в день при нормальной чувствительности к кофеину.

Отдельно диетолог раскритиковала пакетики «3 в 1»: из-за обилия сахара, растительных жиров и добавок они ближе к десерту и при регулярном употреблении ведут к набору веса и нарушению обмена веществ.

