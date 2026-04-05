Врач перечислил самые опасные позы для сна

Если вы не высыпаетесь, чувствуете по утрам боль в спине или пояснице, возможно, вы спите в неподходящей позе.

Как сообщает врач-сомнолог Роман Бузунов, самая частая поза для сна – на боку. Человек так спит в 60% случаев. Многим это положение кажется наиболее удобным. И это не случайно. Сон на боку позволяет избавиться от болей в спине или пояснице. Если при этом еще положить между ног небольшую подушку или сложенное в несколько слоев одеяло, то положение тела станет еще более комфортным.

На каком боку лучше спать — на правом или левом? Для здоровых людей разницы нет. Если человек имеет заболевания сердца и иногда чувствует сердцебиение, то, лежа на левой половине тела, он сильнее ощущает, как бьется сердце, что может раздражать и мешать заснуть. В этом случае предпочтительнее сон на правом боку.

Стоит отметить, что сон на правом боку несколько чаще может вызывать отрыжку и изжогу. Если у вас есть эта проблема, тогда есть смысл попробовать спать на левом боку.

Сон на спине может провоцировать боли в спине, особенно если у человека неподходящий матрас — более жесткий, чем нужно (а такие предпочитают большинство людей). Дело в том, что позвоночник имеет четыре изгиба. Когда тело (и позвоночник) касаются основания только несколькими точками, возникают мышечно-тонические напряжения, и как следствие — боли в спине и пояснице. Поэтому если вы предпочитаете спать на спине, то матрас должен быть помягче, чтобы не вызывать ощущения болей, пишет АиФ.

Еще одна проблема сна на спине — утяжеляется храп и апноэ сна, или болезнь остановок дыхания во сне. В положении на спине язык западает, более узкими становятся дыхательные пути, и возникает больше храпа и остановок дыхания. В этом случае человека надо перевернуть на бочок.

