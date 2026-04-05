Названы неочевидные продукты, резко повышающие сахар

Нередко полезные для здоровья продукты могут резко повысить сахар. Поэтому рацион должен быть сбалансированным.

«В целом углеводы бывают простыми и сложными, и чем больше в блюде простых углеводов, тем быстрее повышается уровень глюкозы в крови после приема пищи. Сложным углеводам требуется ферментизация, в процессе которой уровень глюкозы в крови повышается постепенно. В медицине мы используем понятие гликемический индекс - показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы. При этом индекс самой глюкозы равен 100. А также инсулиновый индекс - показатель интенсивности скачков сахара и инсулина в крови. Именно он определяет скорость продуцирования инсулина в ответ на расщепление углеводов. За стопроцентный эталон была принята порция белого хлеба с энергетической ценностью 240 ккал», - рассказал «Свободной Прессе» врач-эндокринолог-диетолог, нутрициолог Поликлиника.ру Михаил Заботин.

Для многих продуктов оба индекса совпадают, кроме, например, яиц и рыбы, отметил врач.

«Есть продукты, которые относятся к полезной пище, но имеют высокий гликемический индекс (от 70 и выше). Это отварная морковь, мюсли с орехами и/или изюмом, картофельное пюре, рис коричневый, кабачки, тыква, сок апельсиновый, батат, пшено, кукуруза отварная, репа. Для того чтобы контролировать резкое повышение уровня глюкозы в крови после приема пищи, важно чтобы в тарелке находилась еда с невысоким уровнем гликемического индекса (менее 50). Но можно сочетать ее и с продуктами с высоким гликемическим индексом, богатыми белком, клетчаткой, но без тепловой обработки. Это помогает избегать резкого повышения уровня глюкозы в крови», - сообщил врач.

