Названы полезные острые продукты

равильное употребление приправ и пряностей препятствует развитию гнилостных процессов в кишечнике, улучшает метаболизм и повышает усвояемость некоторых продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в беседе с РИА Новости
В ведомстве отметили, что особую пользу приносят такие продукты, как чеснок, лук, имбирь, куркума, перец, тмин и гвоздика.
«Они обладают антимикробными свойствами, поэтому подавляют рост и размножение бактерий, тем самым помогая сохранять свежесть продуктов», — пояснили в Роспотребнадзоре.