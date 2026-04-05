$79.7392.19

Названо корейское блюдо, которое замедляет старение и помогает похудеть

Чемпионат.com

Традиционное корейское блюдо, которое можно легко приготовить в домашних условиях, способно замедлять старение, укреплять иммунитет и помогать в снижении веса. Эксперты рассказали о полезных свойствах кимчи.

© Чемпионат

Блюдо готовится из ферментированных овощей. Чаще всего используется пекинская капуста и корейский редис, которые приправляют перцем чили, чесноком, имбирём, соевым или рыбным соусом, а затем оставляют бродить в закрытых банках при комнатной температуре на несколько дней или недель.

Специалисты назвали пять причин добавить кимчи в рацион.

  1. Защита от старения. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов кимчи борется с воспалениями в организме, что снижает риск развития хронических заболеваний, включая болезни сердца и сосудов.
  2. Поддержка кишечника и иммунитета. Пробиотики, образующиеся в процессе ферментации, улучшают микрофлору кишечника. А это, в свою очередь, положительно сказывается на состоянии кожи, работе нервной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, полезные бактерии помогают организму активнее противостоять инфекциям.
  3. Контроль холестерина. Исследования подтверждают, что регулярное употребление кимчи способствует снижению уровня «плохого» холестерина ЛПНП, что является важным фактором профилактики атеросклероза.
  4. Помощь в похудении. Пробиотики стимулируют обмен веществ и помогают уменьшать жировые отложения, что делает кимчи полезным союзником в борьбе с лишним весом.
  5. Доступность и простота. В отличие от многих суперфудов, кимчи не требует экзотических ингредиентов и сложных кулинарных навыков. Приготовить его можно на обычной кухне дома.