Названо корейское блюдо, которое замедляет старение и помогает похудеть
Традиционное корейское блюдо, которое можно легко приготовить в домашних условиях, способно замедлять старение, укреплять иммунитет и помогать в снижении веса. Эксперты рассказали о полезных свойствах кимчи.
Блюдо готовится из ферментированных овощей. Чаще всего используется пекинская капуста и корейский редис, которые приправляют перцем чили, чесноком, имбирём, соевым или рыбным соусом, а затем оставляют бродить в закрытых банках при комнатной температуре на несколько дней или недель.
Специалисты назвали пять причин добавить кимчи в рацион.
- Защита от старения. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов кимчи борется с воспалениями в организме, что снижает риск развития хронических заболеваний, включая болезни сердца и сосудов.
- Поддержка кишечника и иммунитета. Пробиотики, образующиеся в процессе ферментации, улучшают микрофлору кишечника. А это, в свою очередь, положительно сказывается на состоянии кожи, работе нервной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, полезные бактерии помогают организму активнее противостоять инфекциям.
- Контроль холестерина. Исследования подтверждают, что регулярное употребление кимчи способствует снижению уровня «плохого» холестерина ЛПНП, что является важным фактором профилактики атеросклероза.
- Помощь в похудении. Пробиотики стимулируют обмен веществ и помогают уменьшать жировые отложения, что делает кимчи полезным союзником в борьбе с лишним весом.
- Доступность и простота. В отличие от многих суперфудов, кимчи не требует экзотических ингредиентов и сложных кулинарных навыков. Приготовить его можно на обычной кухне дома.