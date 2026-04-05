Главный онколог Минздрава рассказал, как снизить риск развития рака

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что отказ от вредных привычек и здоровый образ жизни помогают снизить риск развития онкологических заболеваний. Он подчеркнул, что одним из ключевых факторов риска остается курение, а также важны умеренное потребление алкоголя, контроль массы тела и регулярная физическая активность.

По его словам, значительную роль играет и питание: специалист рекомендовал избегать экстремальных диет и придерживаться сбалансированного рациона. Кроме того, он отметил необходимость защиты кожи от избыточного ультрафиолетового излучения и внимательного отношения к пребыванию на солнце.

Каприн также указал, что биологически активные добавки и так называемые народные методы не имеют доказанной эффективности в профилактике рака. Он подчеркнул, что полагаться на такие способы не стоит.

В качестве основной меры профилактики он назвал регулярные визиты к врачам и прохождение диспансеризации, и добавил, что именно раннее выявление заболеваний существенно повышает шансы на успешное лечение, передает РИА Новости.

