Ученые назвали простой продукт для улучшения контроля сахара при диабете

Бобовые могут помогать лучше контролировать уровень сахара при диабете 2 типа.

К такому выводу пришли авторы научного обзора, которые проанализировали данные 17 исследований о влиянии фасоли, гороха, нута и других бобовых на обмен веществ и микрофлору кишечника.

Исследователи отмечают, что бобовые богаты клетчаткой, растительным белком, устойчивым крахмалом и биологически активными веществами. Благодаря этому они могут замедлять всасывание углеводов, снижать скачки сахара после еды и улучшать чувствительность тканей к инсулину. В исследованиях с участием людей употребление бобовых было связано с улучшением переносимости глюкозы, снижением сахара в крови и в ряде случаев — уровня гликированного гемоглобина, пишет Лента.ру.

Отдельное внимание авторы уделили кишечной микрофлоре. В некоторых работах бобовые способствовали росту бактерий, которые считаются полезными для обмена веществ, включая Bifidobacterium, Akkermansia и Roseburia. Также повышался уровень короткоцепочечных жирных кислот — веществ, которые образуются при переработке клетчатки кишечными бактериями и могут быть связаны с более благоприятной регуляцией сахара и воспаления.

