Доктор назвал неочевидные блюда, которые опасно есть на ужин

Врач назвала неочевидные блюда, которые опасно есть на ужин
Ужин играет важную роль в рационе, но следует быть осторожным с выбором блюд.
«Чтобы ужин не навредил, вечером лучше не налегать на жирное, жареное и острое. То же касается простых углеводов вроде сладостей и выпечки - они вызывают резкие скачки сахара, и на ночь их точно не нужно есть. А еще за час-два до сна лучше не пить воду, чтобы не вставать по ночам. И конечно, всегда стоит обращать внимание на то, как организм реагирует на ту или иную еду», - сообщила геронтолог Анна Шелобанова.
Пожилым людям стоит быть особенно внимательными к тому, что и как они едят на ужин.
«Любую пищу нужно тщательно пережевывать и выбирать щадящие способы приготовления — варку, тушение, запекание. Желательно ужинать в одно и то же время и при этом включать в вечернее меню источники белка и клетчатки. Но порции должны быть небольшими — даже если еда легкая, переедать не стоит. Советую ограничить тяжелую пищу, вроде жирного мяса или наваристых бульонов - это создает лишнюю нагрузку на сердце и желудок. Сырых овощей и фруктов надо на ночь есть поменьше, потому что они могут вызвать вздутие. То же касается бобовых, капусты и газировки. Опасно есть вечером копченое, соленое, маринованное - это дает нагрузку на почки и может поднимать давление. А от продуктов, провоцирующих изжогу - цитрусовых, шоколада, кофе, алкоголя - лучше вообще отказаться», - посоветовала врач.