Стоматолог поставил точку в споре о чистке зубов

Американский стоматолог-эндодонт Стивен Джей Кац поставил точку в споре о том, когда нужно чистить зубы. Свое мнение он Yahoo.

Кац посоветовал чистить зубы до и после завтрака.

«Удаление зубного налета, вызывающего неприятный вкус и запах изо рта, имеет решающее значение для хорошего самочувствия и получения удовольствия от сока, кофе и завтрака. Кроме того, при взаимодействии пищи с зубным налетом, представляющим собой липкую пленку из бактерий, происходит выработка кислоты, что приводит к эрозии эмали и разрушению зубов», — объяснил он.

Стоматолог порекомендовал чистить зубы после каждого приема пищи, но самыми важными считает чистку утром и перед сном. Отдельно он подчеркнул важность этой процедуры после пробуждения для тех, кто во сне дышит ртом, а не через нос.

«Для них чистить зубы утром первым делом еще важнее, потому что дыхание ртом высушивает ткани полости рта, уменьшает выделение слюны и увеличивает образование зубного налета», — говорит Кац.

Ранее врач общей практики Гарги Сингх Тхакур рассказала, почему по утрам возникает неприятный запах изо рта. Одной из причин она назвала ротовое дыхание ночью.