Парадокс либидо: как стресс на самом деле влияет на сексуальное желание?

Согласитесь, когда мы испытываем хроническую усталость и стресс от бесконечного потока новостей, нам может быть сложно ощутить сексуальное желание. Однако человеческий разум — сложная и индивидуальная структура. В то время как у одних людей либидо снижается из-за депрессии и стресса, у других, напротив, может наблюдаться усиление сексуального желания. Давайте разберёмся, почему так происходит и является ли это нормой.

Снижение либидо

У человека есть две нервные системы: симпатическая и парасимпатическая. Симпатическая нервная система работает как ускоритель, а парасимпатическая — как тормоз. Когда мы сталкиваемся с трудностями и проблемами в жизни, мы используем свой внутренний «ускоритель», чтобы справиться с ними. Однако, когда мы долго испытываем стресс, наш организм вынужден работать на пределе своих возможностей. В какой-то момент «тормоз» может просто не сработать, и мы не сможем остановиться.

Наше либидо тесно связано с работой нашего тела. Если мы постоянно находимся в состоянии стресса, то либидо может снизиться — в такие моменты трудно наслаждаться прикосновениями и поцелуями. В условиях стресса организм перестает вырабатывать гормон счастья — дофамин — и начинает активно вырабатывать кортизол — гормон стресса. Уровень кортизола повышается, а уровень тестостерона, важнейшего полового гормона для либидо, снижается. Нередки в условиях хронического стресса и гормональные нарушения, которые могут привести к длительной депрессии и потере интереса к жизни (ангедонии), а общение с партнером становится всё агрессивнее.

Если не решить эту проблему, она может привести к разрыву отношений или вызвать тревожные ожидания сексуальной неудачи у мужчин и синдром аноргазмии у женщин.

Повышение либидо

Теперь рассмотрим другую ситуацию: когда стресс может привести к гиперсексуальности, и секс становится основной потребностью. Идея секса становится навязчивой, и это бывает как у мужчин, так и у женщин. Всё дело в том же бесконечном стрессе, уровень которого настолько возрос, что нервная система находится в тяжелом состоянии. Это состояние требует немедленного внимания и лечения.

В экстремальных для нервной системы ситуациях мужчины могут нуждаться не только в частом сексе, но и в новых партнёршах - возбуждение происходит только с новой женщиной. Это может усугубляться неосознанным страхом перед серьезными отношениями. Каждый раз, когда мужчина завоевывает новую девушку и добивается близости, он повышает свою самооценку и избавляется от страха оказаться «невостребованным».

Иногда чрезмерное либидо может быть результатом какого-либо заболевания, например, нарушения функции гипофиза или изменения в эндокринной системе. Если сексуальное поведение вашего партнера внезапно меняется — это повод задуматься и убедить его обратиться к специалисту.

У женщин патологическое проявление гиперсексуальности называется нимфоманией. Это заболевание характеризуется постоянной неудовлетворенностью и бесконечными новыми связями. Внешний вид, возраст и поведение потенциального партнера не имеют значения. Еще один признак нимфомании: возбуждение носит только психологический характер, а половые органы не реагируют — поэтому оргазма не происходит, а интимная близость не приносит удовлетворения.

Что делать?

Чтобы нормализовать либидо, важно прежде всего понять причину проблемы, выявить источник стресса и постараться максимально его устранить. Если же это невозможно, то следует сделать перерыв и ограничить себя от факторов, вызывающих стресс, хотя бы на какое-то время.