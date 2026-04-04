Врач предупредил любителей вытираться чужим полотенцем о рисках для здоровья

Привычка вытираться чужим полотенцем может грозить различными инфекциями, заявил терапевт «СМ-Клиника» Александр Козлов. Об этих рисках для здоровья врач предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

«Каждый раз, когда мы вытираемся, на полотенце остаются частицы эпителия, пот, кожный жир и собственная микрофлора. Если одним полотенцем пользуются несколько человек, происходит активный обмен микроорганизмами, который далеко не всегда безопасен», — объяснил врач.

По его словам, чаще всего любители использовать чужие полотенца рискуют подхватить грибковые инфекции. Речь идет о микозах стоп и ногтей — их споры могут сохраняться в ткани месяцами. Также существует риск заражения лишаем, особенно если на коже есть микроповреждения. Кроме того, во влажной среде могут сохраняться вирусы, в частности, вирус папилломы человека (ВПЧ).

Кроме того, на полотенцах могут оставаться бактерии, например, золотистый стафилококк. Он способен вызывать как легкие воспаления кожи, так и более серьезные процессы, включая фурункулы. Через общее полотенце также может передаваться пиодермия — гнойничковые поражения кожи, которые нередко распространяются внутри семьи, добавил терапевт.

Козлов добавил, что использование общего полотенца для лица значительно повышает риск бактериального конъюнктивита, поскольку слизистая глаз особенно уязвима к инфекциям.

