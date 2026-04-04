Почему важно использовать солнцезащитный крем в пасмурную погоду

Дерматолог АО «Медицина» Елизавета Шухман объяснила в разговоре с «Чемпионатом», почему важно использовать солнцезащитный крем даже в пасмурную погоду.

«До 80% ультрафиолета проникает сквозь облака. UVA-лучи, отвечающие за фотостарение, одинаково активны и в пасмурную погоду, и даже зимой. Особенно коварны «лёгкие» дни, когда солнца не видно, но к вечеру кожа неожиданно розовеет. Вывод: SPF – это ежедневный ритуал, как чистка зубов», — сказала эксперт.

Кроме того, Шухман отметила, что косметика с UV-фильтрами – это дополнение, но не основная защита. Для полноценного эффекта нужно нанести 1/4 чайной ложки средства на лицо – столько тонального крема никто не использует. К тому же его редко распределяют равномерно на все открытые зоны (уши, веки, шея).