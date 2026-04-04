Невролог объяснил, как отличить мигрень от обычной головной боли

Головная боль и мигрень — это не одно и то же. Различия между ними объяснил руководитель реабилитационного центра, врач-невролог Александр Комаров в беседе с NEWS.ru. По его словам, обычная головная боль и мигренозный приступ имеют принципиально разные симптомы, механизмы развития и последствия.

При обычной головной боли, как правило, болит вся голова. Состояние не сопровождается дополнительными тревожными признаками.

Мигрень же проявляется иначе.

«Боль резкая, пульсирующая, с потерей чувствительности, вспышками в глазах или потерей зрения, с тошнотой, рвотой и светобоязнью. При этом болит правая или левая сторона головы. Такое состояние может длиться сутки, двое или трое», — описал невролог.

Александр Комаров предупредил, что при мигрени может развиться нарушение мозгового кровообращения. В наиболее тяжёлых случаях это приводит к инсульту.

Он также отметил, что стандартные обезболивающие, которые помогают при обычной головной боли, в случае мигрени оказываются неэффективны. Пациентам с таким диагнозом требуется специализированное лечение, которое должен назначать врач.