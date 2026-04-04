Врач предупредил об опасности шпината

Щавелевая кислота в составе шпината может усугубить уже имеющиеся заболевания почек, а растительные белки – стать причиной аллергии. Об этом «Газете.Ru» рассказал Евгений Белоусов, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга).

По словам специалиста, щавелевая кислота в организме способна связываться с кальцием и образовывать нерастворимые кристаллы оксалата кальция — основу большинства почечных камней.

«Людям, имеющим мочекаменную болезнь, гипероксалурию (повышенное количество солей щавелевой кислоты в моче) и другие заболевания почек, следует ограничивать потребление шпината или употреблять его только после термической обработки (варка снижает содержание щавелевой кислоты на 30–87%)», – предупредил медик в беседе с «Газетой.Ru».

Также эксперт предупредил о риске аллергии на шпинат. Она встречается редко, но чаще поражает людей с повышенной чувствительностью к белкам растительного происхождения. В этом случае продукт может вызывать кожный зуд, отеки и тошноту.

При этом врач отметил, что для большинства людей шпинат остается полезным продуктом. Он считается одним из лучших источников лютеина и зеаксантина — каротиноидов, которые накапливаются в сетчатке глаза и помогают защищать ее от ультрафиолетового излучения.

«Эти вещества также могут снижать риск развития катаракты и возрастной макулярной дегенерации — распространенных причин потери зрения у пожилых людей», – объяснил Белоусов.

Гастроэнтеролог добавил, что шпинат содержит около 2,2 гр пищевых волокон на 100 гр продукта.