Эксперт рассказала, что включить в рацион для здоровья сосудов

Здоровье сосудов напрямую влияет на работу всего организма и риски развития серьёзных заболеваний. Правильное питание играет ключевую роль в профилактике атеросклероза и гипертонии. Об этом Life.ru рассказала функциональный диагност «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Ирина Поляева.

Эксперт выделила пять групп продуктов, которые должны стать основой рациона для поддержания сосудистой системы.

Фрукты и ягоды. Цитрусовые (лимоны, апельсины, грейпфруты) богаты витамином С, который укрепляет сосуды. Ягоды — черника, малина, клубника — насыщают организм антиоксидантами и флавоноидами, улучшая кровообращение и снижая воспаление.

Зелёные овощи. Шпинат, капуста, брокколи, зелёный перец и свежая зелень содержат витамины К и С, а также магний. Эти элементы поддерживают прочность сосудистой стенки и сохраняют её эластичность.

Орехи, семена, рыба и морепродукты. Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, необходимы для здоровья сосудов. В их числе грецкие орехи, миндаль, лён, чиа, а также жирная рыба и морепродукты.

Цельнозерновые продукты. Овсянка, коричневый рис и киноа содержат клетчатку и витамины группы В, которые поддерживают обмен веществ и благотворно влияют на сосудистую систему.

Специи и травы. Куркума обладает противовоспалительным эффектом, имбирь улучшает кровообращение, а чеснок помогает снизить воспаление и поддерживает кровоток.

Врач подчёркивает, что здоровье сосудов — это результат комплексного подхода. Правильное питание дополняется регулярной физической активностью, контролем массы тела и отказом от вредных привычек.