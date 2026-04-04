Врач раскрыл влияние кофе на плотность костей

Терапевт «СМ-Клиника» Александр Козлов рассказал, может ли из-за употребления кофе развиться остеопороз. Влияние этого напитка на плотность костей он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Врач заявил, что кофеин действительно может влиять на плотностью костной ткани, однако эта связь значительно сложнее, чем принято считать. Козлов пояснил, что кофеин оказывает умеренный мочегонный эффект, а также может немного снижать всасывание кальция в кишечнике и ускорять его выведение почками. При этом масштаб этих потерь часто переоценивается.

По словам специалиста, из-за одной чашки кофе теряется всего около двух-шести миллиграммов кальция, тогда как в стакане молока содержится порядка 300 миллиграммов этого вещества. То есть влияние кофеина на кальциевый баланс в большинстве случаев минимально, уточнил доктор.

Козлов подчеркнул: сам по себе кофе крайне редко становится причиной развития остеопороза.

«Риски возрастают при сочетании нескольких факторов. Например, при дефиците кальция в рационе кофемана. Второй момент — злоупотребление: речь идет о регулярном употреблении более четырех-пяти чашек крепкого кофе в день. Третья группа риска — женщины в период постменопаузы, когда из-за гормональных изменений костная ткань становится более уязвимой», — объяснил специалист.

Ранее диетолог и нутрициолог Софья Кованова рассказала, что кофе принесет максимальную пользу, если пить его после завтрака. По ее словам, натощак напиток иногда вызывает изжогу и другие неприятные симптомы.