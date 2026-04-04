Терапевт дала совет, как улучшить метаболизм весной

Терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая в разговоре с «Чемпионатом» дала совет, как улучшить метаболизм весной. Она рекомендовала сделать фокус на ускорении кровообращения и обмена веществ.

«15 минут кардио, например, быстрая ходьба, прыжки на месте или бег на месте, активируют сердечно-сосудистую систему, повышают расход энергии и улучшают насыщение тканей кислородом. Мини-тренировка после еды снижает постпрандиальный гликемический всплеск и помогает контролировать аппетит», — сказала эксперт.

Не менее важно снижение стрессового гормона кортизола. Короткая физическая нагрузка стимулирует выброс эндорфинов, улучшает настроение и снижает эмоциональное переедание. Даже лёгкие упражнения с собственным весом (приседания, отжимания, планка) замедляют возрастное снижение мышц. Активность днём повышает качество ночного сна, что дополнительно стабилизирует гормоны, отвечающие за аппетит и метаболизм.