Назван способ взбодрить себя от апрельской хандры

Преодолеть симптомы так называемой «апрельской усталости» можно при помощи несложных действий. Об этом порталу 360.ru рассказала невролог, психотерапевт, нарколог, кандидат медицинских наук Людмила Кокоткина.

При ухудшении самочувствия, связанного со сменой сезонов, следует обратить внимание на сон и отдыхать не менее 7-9 часов. Еще одним важным пунктом являются прогулки на свежем воздухе — они помогают организму насытиться кислородом и получить дозу солнечных лучей.

Также эксперт посоветовала включить в рацион больше свежих овощей и зелени, пить больше воды. В случае необходимости стоит проконсультироваться с врачом и пропить курс витамина D3.

В свою очередь, клинический психолог, психолог-педагог Антон Коровин посоветовал не забывать про утреннюю зарядку. Просыпаться поможет яркая лампа, свет которой подавит остаточный мелатонин в разы быстрее. С психологической точки зрения лучше разгрузить себя в апреле, например, снизить планку по всем сферам в жизни, в том числе по уборке, спорту, социальным связям. Лучше не планировать на день больше одного дела — можно выбрать одно обязательное. Также поможет ограждение себя от информационного шума.

Ранее врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов в беседе с «Лентой.ру» указал, что накопившийся за холодное время года дефицит витаминов, вопреки расхожему мнению, играет незначительную роль в появлении весенней усталости. По его словам, слабость, быстрая утомляемость, нарушение сосредоточенности, выпадение волос, трещины на коже и другие проблемы с ней чаще всего являются признаками других, более распространенных проблем, а не дефицита витаминов. Например, железодефицитной анемии, снижения функции щитовидной железы, дисбаланса гормонов дофамина, серотонина и норадреналина.