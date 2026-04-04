Врач назвал еду, способную спасти от рака

Заболеваемость раком кишечника растет на два процента в год. Достаточно изменить питание, чтобы снизить риски на 40-50%. Что необходимо предпринять, и во сколько это обойдется, объяснил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

"Клетчатка многим кажется скучной темой. Однако она очень важна для микробиома, так как защищает от рака. Это механический стимулятор кишечника, сорбент, который выводит токсины, холестерин. Норма составляет 25-30 граммов день. Но едим мы примерно 12 граммов день. Дефицит составляет - около 13 граммов день", - отметил врач.

Специалист подсчитал, что для покрытия дефицита нужно добавить в рацион 130-260 граммов растительной пищи в день.

"Это порядка 13 рублей в день, чтобы кишечник защищал вас от рака. Или 390 рублей в месяц, и 4680 рублей - в год. Вдумайтесь, четыре тысячи в год. Это бюджет двух походов в супермаркет. Или стоимость доставки суши, или цена месяца фитнеса. Мы платим миллионы за лечение, но не готовы добавить порцию гречки или цельнозернового хлеба", - пишет врач в своем блоге.

Ранее врач отметил, что, ощущая в животе дискомфорт, который проявляется тяжестью, урчанием, покалыванием, надо обратиться с специалисту и проверить кишечник.