Подсчитано, сколько в России проживает людей старше ста лет

"Сегодня в России проживает более 35 миллионов человек старшего возраста, причем более 17 тысяч россиян перешагнули 100-летний рубеж", - рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

Она добавила, что увеличение продолжительности жизни - это глобальная тенденция. Население стареет во всем мире, и люди живут в новой демографической реальности, а это значит, что меняется запрос к государству и обществу.

