Озвучен самый богатый витамином С продукт

Выяснилось, какие продукты наиболее богаты витамином С.

"Продукты, наиболее богатые витамином С: шиповник, болгарский перец, чёрная смородина, облепиха, петрушка, укроп, помидоры, яблоки, ананасы, земляника, цитрусовые, киви, свежая капуста, зелёный горошек, зелёный лук, отварной картофель", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там уточнили, что витамин С наиболее подвержен разрушению по сравнению с другими витаминами. Он чувствителен к воздействию высокой температуры, света и кислорода.

"Следует хранить продукты, содержащие витамин С, в холодном и защищённом от света месте, не подверженном воздействию кислорода", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что витамин С действует как мощный антиоксидант, способствует усвоению железа, участвует в защите организма от бактериальных и вирусных инфекций, помогает снизить утомляемость и способствует нормальной работе нервной системы.

"Витамин С также участвует в образовании коллагена – вещества, которое защищает кожу, кости, кровеносные сосуды, хрящи, зубы и дёсны. Он способствует заживлению ран и участвует в восстановлении витамина Е", - заключили специалисты.

