Названы продукты, которые незаметно превращают живот в спасательный круг

Некоторые продукты, считающиеся полезными, могут увеличивать калорийность пищи и способствовать набору веса, рассказала врач-эндокринолог Анна Одерий.

Она пояснила, что вес растет из-за общего калоража рациона. При употреблении некоторых продуктов весьма легко "перебрать" в калориях.

Во-первых, это орехи и ореховые пасты, богатые полезными жирами, но суперкалорийные - в 100 граммах до 700 калорий. Пара горстей орешков в течение дня - и добрая часть суточной нормы калорий уже набрана, пишет Life.ru.

Во-вторых, смузи и соки, в одном стакане может содержаться 300-500 ккал. Плюс из-за жидкой формы снижается ощущение сытости, и человек не чувствует, что получил нужное количество энергии.

В-третьих, сыр - в 100 граммах содержится 300-400 ккал.

В-четвертых, растительные масла . В одной столовой ложке - порядка 120 ккал.

В-пятых, "фитнес-батончики" и ПП-десерты, калорийность которых часто сопоставима с калорийностью обычных сладостей.

И в-шестых, алкоголь. Один его грамм содержит 7 калорий, плюс - он усиливает аппетит.