Фитнес-тренер назвала самые эффективные домашние упражнения для рук

Фитнес-тренер Елизавета Прокудина назвала в рубрике «Теперь вы знаете» самые эффективные домашние упражнения для рук. Одним из наиболее полезных считается динамическая планка.

«Согните руки в локтях, встаньте на предплечья, ноги прямые на носках, корпус выстроен в линию. Поочередно переходите на планку на прямых руках, старайтесь не раскачивать таз при выполнении движения. Выполняйте три подхода по 30–60 секунд. Если у вас дома есть длинная эластичная лента (эспандер), то можно добавить к этой тренировке ещё четыре упражнения», — сказала эксперт.

Тренер также предложила попробовать классические отжимания, отжимания отжимания от опоры, жим гантелей сидя, упражнение «Молот», разгибание рук в наклоне и отведение плеч.