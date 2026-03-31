Названы четыре утренние привычки, которые продлевают жизнь

Простые изменения помогают дольше оставаться здоровым. Врач-исследователь долголетия Даршан Шах поделился эффективными утренними ритуалами, которые способствуют увеличению продолжительности жизни.

© Чемпионат.com

Короткая силовая тренировка. Сразу после пробуждения врач уделяет физической активности 10 минут. Даже непродолжительные упражнения помогают поддерживать мышечный тонус и здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ведение дневника. Время для рефлексии, постановки целей и практики благодарности. Такой подход снижает уровень стресса и помогает лучше контролировать эмоциональное состояние.

Чтение познавательной литературы. Даршан Шах ежедневно уделяет 20-30 минут научной и образовательной литературе, считая, что постоянное обучение поддерживает когнитивные функции мозга.

Сбалансированное питание. Врач делает акцент на белковой пище и овощах, избегая продуктов с высоким содержанием сахара и сильно переработанных ингредиентов.

«Я стараюсь питаться максимально просто и качественно», — отмечает специалист.

По мнению Даршана Шаха, именно сочетание движения, осознанности, интеллектуальной активности и правильного питания формирует основу для активного долголетия.