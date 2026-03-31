Названы четыре утренние привычки, которые продлевают жизнь

Врач назвал четыре утренние привычки, которые продлевают жизнь
Простые изменения помогают дольше оставаться здоровым. Врач-исследователь долголетия Даршан Шах поделился эффективными утренними ритуалами, которые способствуют увеличению продолжительности жизни.
Короткая силовая тренировка. Сразу после пробуждения врач уделяет физической активности 10 минут. Даже непродолжительные упражнения помогают поддерживать мышечный тонус и здоровье сердечно-сосудистой системы.
Ведение дневника. Время для рефлексии, постановки целей и практики благодарности. Такой подход снижает уровень стресса и помогает лучше контролировать эмоциональное состояние.
Чтение познавательной литературы. Даршан Шах ежедневно уделяет 20-30 минут научной и образовательной литературе, считая, что постоянное обучение поддерживает когнитивные функции мозга.
Сбалансированное питание. Врач делает акцент на белковой пище и овощах, избегая продуктов с высоким содержанием сахара и сильно переработанных ингредиентов.
«Я стараюсь питаться максимально просто и качественно», — отмечает специалист.
По мнению Даршана Шаха, именно сочетание движения, осознанности, интеллектуальной активности и правильного питания формирует основу для активного долголетия.