Как отличить аллергию от простуды

Респираторные инфекции отличаются от аллергии тем, что имеют ранние симптомы-предвестники болезни, характеризующиеся общим недомоганием. Об этом рассказала доктор медицинских наук, инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Все-таки острые респираторные инфекции чаще всего начинаются с «продромы», появляются первые симптомы, связанные и с подъемом температуры, и с выраженной интоксикацией, что реже бывает у людей, у которых развиваются уже первые симптомы аллергии. На фоне того или иного аллергена может случиться и снижение определенного уровня защиты и тогда, особенно при вирусных атаках, может случиться и сочетание одно и другого», - сказала она в эфире НСН.

В свою очередь аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал самый главный симптом, который помогает отличить аллергика от заболевшего ОРВИ.

«Аллергиков мы называем «чихальщики». У них самые характерные симптомы – это чихание, причем оно может быть приступами. Тех, кто страдает ОРВИ, мы называем "сопельщики"», - пояснил он.

