Врач назвала одно из самых полезных для иммунитета блюд

Оно обладает уникальными целебными свойствами. Речь идёт о курином бульоне, рассказала врач, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно.

По словам эксперта, полезное действие бульона обусловлено его богатым составом. В нём содержатся коллаген, минералы (калий, магний, фосфор), аминокислоты (глицин, пролин) и электролиты, которые помогают восстанавливать баланс в организме. Особое значение имеют два компонента: карнозин, который подавляет воспалительные процессы, характерные для ОРВИ, а также цистеин — аминокислоту, облегчающую откашливание и снижающую воспаление в горле и носоглотке.

Кроме того, в курином бульоне присутствует L-карнитин, способствующий транспорту жирных кислот к жизненно важным органам. Добавление специй усиливает отхаркивающее действие, вызывает прилив крови к слизистым и дополнительно стимулирует иммунитет.

Врач отметила, что бульон полезен не только при простуде. Он помогает спортсменам восстанавливать электролитный баланс после тренировок, способствует восстановлению и наращиванию мышечной массы.

Альтернативой куриному бульону может стать рыбный: он богат омега-3 жирными кислотами, белком, витамином D и йодом, что благотворно влияет на работу сердца и щитовидной железы.