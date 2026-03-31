Профессор-онколог рассказала, когда и как часто нужно проверять молочные железы

Регулярные профилактические осмотры и грамотное самообследование молочных желез остаются ключевыми инструментами раннего выявления онкологических заболеваний. Профессор Елена Артамонова разъяснила основные рекомендации по скринингу, частоте обследований и действиям при обнаружении тревожных симптомов.

© Сибмеда

Профессор кафедры онкологии и лучевой терапии Пироговского Университета Елена Артамонова поделилась актуальными рекомендациями по профилактике и ранней диагностике заболеваний молочных желез. По её словам, с 40 лет женщинам при отсутствии жалоб рекомендуется проходить маммографию, при необходимости дополненную УЗИ, с периодичностью один раз в два года. До этого возраста проведение маммографии без клинических показаний нецелесообразно: высокая рентгенологическая плотность тканей у молодых женщин делает исследование малоинформативным.

Эксперт отметила, что регулярные профилактические осмотры у маммолога или онколога желательны даже при отсутствии жалоб – оптимальная периодичность посещения специалиста составляет один раз в год. Это позволяет своевременно выявить изменения на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Отдельное внимание профессор уделила методике самообследования молочных желез, которая подробно описана на специализированных медицинских ресурсах. Процедура включает визуальный осмотр и пальпацию для выявления изменений в структуре, форме или размере желез, а также проверку подмышечных лимфатических узлов. Самообследование рекомендуется проводить ежемесячно: женщинам репродуктивного возраста – на 5–7 день менструального цикла, когда железы наименее болезненны; после наступления менопаузы можно выбрать любой удобный день месяца.

Алгоритм самостоятельного осмотра состоит из нескольких этапов. Визуальный осмотр проводится стоя перед зеркалом: сначала с опущенными руками, затем с поднятыми над головой и при наклоне вперёд – для оценки изменений формы и контуров. Пальпация выполняется подушечками пальцев круговыми движениями от соска к периферии, охватывая всю поверхность железы – от ключицы до грудной стенки и от центра груди до подмышечной впадины. Осмотр в положении лёжа проводится с валиком под лопаткой для лучшего распределения тканей. Завершающий этап – аккуратная проверка сосков на наличие выделений.

Специалист выделила ряд тревожных признаков, при появлении которых необходимо незамедлительно обратиться к врачу: выделения из соска, изменения кожи или формы молочной железы, отёк, пальпируемое уплотнение в ткани железы или подмышечной области, а также необъяснимая болезненность.

При наличии семейной истории рака молочной железы тактика обследования может корректироваться. Если у близких родственниц выявлена мутация в гене, связанном с наследственной формой заболевания, необходима консультация врача-генетика.

С наступлением менопаузы рекомендации по скринингу не меняются: маммография также проводится один раз в два года при отсутствии жалоб.