Как хронический стресс может вызывать нарушения менструации

Хронический стресс может провоцировать нарушения менструального цикла через 1–3 месяца после пика стресса, рассказал «Газете.Ru» гинеколог, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского Университета Анатолий Тян.

Нарушение менструации после перенесенного стресса или в голодную пору заложено эволюционно: если будущая мать существует в неблагоприятных условиях, природа дает ей возможность подождать, пока условия улучшатся. Спектр нарушений, вызванных стрессом, варьируется от гипоменореи (скудные выделения) и опсоменореи (увеличение интервала между циклами) до полного отсутствия менструаций — вторичной аменореи (часто встречается у пациенток с высоким уровнем тревожности или астенизацией).

Дифференциальная диагностика между функциональным стресс-индуцированным нарушением цикла и органической патологией (опухоли, эндокринные болезни, синдром истощения яичников) требует лабораторного подтверждения.

«Однако есть клинические признаки, указывающие на психогенную природу нарушений. Во-первых, это четкая хронологическая связь между острым психотравмирующим событием (или длительным периодом переутомления) и началом сбоя цикла. Задержка или аменорея наступают через 1–3 месяца после пика стресса. Еще один признак — восстановление цикла на фоне применения базовой терапии (магний, адаптогены, легкие седативные) без назначения циклической гормональной терапии. Тем не менее при любых проблемах лучше обратиться к врачу, сдать анализы на гормоны и пройти УЗИ», — заметил врач.

Кроме того, высок риск развития ановуляции — это нарушение менструального цикла, при котором отсутствует овуляция — выход зрелой яйцеклетки из фолликула.

«В норме у женщины репродуктивного возраста овуляция происходит ежемесячно, обеспечивая возможность зачатия, но стресс подавляет выброс лютеинизирующего гормона, что делает овуляцию невозможной. Циклы становятся ановуляторными, что делает естественное зачатие невозможным», — рассказал врач.

Лютеиновая недостаточность (недостаточность желтого тела) — еще одно нарушение, которое может быть вызвано хроническим стрессом.