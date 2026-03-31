Врач раскрыла чудо-продукт, который усваивается почти полностью

Яичный белок усваивается примерно на 97% и содержит весь набор аминокислот в правильном соотношении, который нужен для построения мышц, выработки ферментов и клеток иммунной системы. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам Соломатиной, яичный белок – это своего рода строительная основа для организма, из которой синтезируются собственные белки. Она уточнила, что именно из аминокислот образуются ферменты, компоненты иммунной защиты и различные ткани, в том числе мышечная. Специалист подчеркнула: от качества белка напрямую зависит, насколько хорошо организм сможет использовать его в этих целях, передает Pravda.Ru.

– Яичный белок считается эталонным, потому что содержит все аминокислоты, включая незаменимые, которые мы обязательно должны получать с пищей. Они находятся в правильном соотношении и хорошо расщепляются, поэтому организм может эффективно их использовать, – отметила врач.

Именно из этих аминокислот потом создаются собственные белки, необходимые для нормальной работы всех систем. Усвоение яичного белка достигает примерно 97%. Это один из самых высоких показателей среди продуктов животного происхождения, сообщила медик.

В среднем рекомендуют одно яйцо в день, если говорить о продукте целиком, вместе с желтком. При этом рацион можно менять: например, съедать одно целое яйцо и дополнительно яичный белок. В некоторых случаях допустимы и два яйца в день, если нет противопоказаний. Здесь все зависит от индивидуальных особенностей, уровня физической активности и общего состава рациона.

Диетолог также отметила, что яичный белок можно есть и на ночь, если появляется чувство голода. Она объяснила, что в нем нет жиров и углеводов, поэтому он не способствует набору веса.