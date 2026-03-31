Врач Саакян: артрит может проявиться в 35 лет из-за хронического стресса

Газета.Ru

В последние годы ревматологи все чаще говорят о «омоложении» аутоиммунных заболеваний. Так, ревматоидный артрит может проявиться уже в 35 лет. Одним из факторов, которые могут ускорять развитие болезни, считается хронический стресс, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры факультетской терапии им. Нестерова Пироговского Университета Юрий Саакян.

Что запускает развитие ревматоидного артрита в 35 лет
«В последние годы ревматологи все чаще говорят об «омоложении» аутоиммунных заболеваний. Если раньше ревматоидный артрит и спондилоартриты традиционно ассоциировались с возрастом старше 50 лет, то сегодня первые симптомы нередко появляются уже в 35–45 лет. По мнению специалистов, это связано не столько с изменением самой болезни, сколько с трансформацией образа жизни и среды, в которой работает иммунная система современного человека», — объяснил ученый.

Одним из факторов, которые могут ускорять развитие болезни, считается хронический стресс.

«Длительное психоэмоциональное напряжение влияет на гормональную регуляцию и усиливает выработку провоспалительных цитокинов — молекул, поддерживающих воспалительный процесс. Со временем это может нарушать иммунную толерантность, когда иммунная система начинает воспринимать собственные ткани как чужеродные.

Большое внимание исследователи сегодня уделяют и микробиому кишечника. Нарушение баланса микрофлоры, или дисбиоз, может усиливать воспалительные реакции и влиять на развитие аутоиммунных заболеваний», — рассказал доктор.

Среди других факторов риска исследователи называют курение, загрязнение окружающей среды, избыточный вес, малоподвижный образ жизни и частое применение антибиотиков, которые могут изменять состав микробиоты.

«Эти факторы способствуют формированию хронического низкоинтенсивного воспаления — состояния, повышающего вероятность аутоиммунных сбоев. Стоит отметить, что полностью предотвратить развитие ревматических заболеваний на сегодняшний день невозможно, однако ранняя диагностика и коррекция образа жизни позволяют существенно замедлить прогрессирование болезни», — заключил врач.