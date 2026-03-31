Как без особого труда снизить риск развития серьезных заболеваний

Даже короткие всплески интенсивной физической активности — всего несколько минут в день — могут значительно снизить риск развития серьезных заболеваний, включая деменцию, инфаркт и артрит. К таким выводам пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале European Heart Journal (EHJ).

Ученые проанализировали данные почти 96 тысяч человек из базы UK Biobank. Участники носили специальные датчики активности, которые фиксировали не только общее движение, но и короткие эпизоды интенсивной нагрузки — например, быстрый бег или подъем по лестнице.

Результаты показали, что именно доля интенсивной активности играет ключевую роль. У людей с наибольшим количеством таких нагрузок риск деменции был ниже на 63%, риск сахарный диабет 2-го типа — на 60%, а риск смерти — на 46% по сравнению с теми, кто не выполнял интенсивные упражнения.

«Интенсивная активность запускает в организме реакции, которые невозможно полностью воспроизвести при умеренной нагрузке», — отметил руководитель исследования Минсюэ Шэнь из Центрального Южного университета Китая.

По его словам, во время таких нагрузок улучшается работа сердца, повышается эластичность сосудов и способность организма использовать кислород. Кроме того, снижается уровень воспаления, что может объяснять уменьшение риска воспалительных заболеваний, таких как артрит.

Исследование также показало, что для некоторых заболеваний важна именно интенсивность, а для других — сочетание интенсивности и общей продолжительности активности. Например, при диабете и болезнях печени значение имеют оба фактора.

Важно, что значительный эффект наблюдался даже при очень небольшом объеме нагрузки — около 15–20 минут в неделю. Это может быть быстрый подъем по лестнице, активная прогулка или игра с детьми.

Авторы подчеркивают, что такие изменения легко встроить в повседневную жизнь и не требуют посещения спортзала. Однако интенсивные нагрузки подходят не всем: людям с хроническими заболеваниями или пожилым следует подбирать уровень активности индивидуально.