Шварценеггер рассказал об идеальной тренировке выходного дня

Экс-губернатор Калифорнии, голливудский актер и культурист Арнольд Шварценеггер раскрыл идеальную тренировку выходного дня. Об этом сообщает Men Today.

Этот комплекс на все тело занимает всего 20 минут и включает шесть упражнений, ориентированных на рост мышечной массы. По словам Шварценеггера, ключ к успеху — не в изнуряющих марафонах, а в регулярности и правильной последовательности движений.

Тренировка построена по круговому принципу. В нее входят кубковые приседания (10 повторений с гантелью у груди), тяга гантели одной рукой (по 10 на сторону), жим гантелей над головой (10 повторений), переноска «чемодана» (30 секунд на сторону), а также подтягивания и медвежий шаг (по 30 секунд).

