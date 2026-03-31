Почему мужчины по всему миру начали беречь сперму и бояться эякуляций

Современные девственники — не всегда те, кто не смог найти партнера из-за обстоятельств непреодолимой силы. В последнее время у мужчин по всему миру набирает популярность новое движение, участники которого отказываются от секса, а еще и от мастурбации. В оргазме они видят лишь потенциальную угрозу здоровью и думают, что нужно беречь сперму, чтобы долго жить и быть сильным и продуктивным. «Лента.ру» разбиралась, как на самом деле отсутствие секса влияет на мужской организм и помогает ли отказ от эякуляции улучшить здоровье.

«Ласкал девушку, а потом началось»

Интернет-сообщества мужчин, практикующих воздержание, насчитывают тысячи участников. У большинства из них есть сексуальный опыт, но они все равно называют себя девственниками, а в беседах обсуждают трудности жизни без секса, поддерживают друг друга и рассуждают о пользе удержания спермы. Многие из них уверены, что при любой эякуляции, будь то секс с партнершей, мастурбация или непроизвольная ночная поллюция, организм теряет жизненные силы.

Они уверены: если остановить потерю спермы, то положительные изменения затронут буквально все аспекты жизни, включая здоровье, концентрацию внимания, работоспособность, уверенность в себе и даже успех у противоположного пола

«Я чувствую себя обладателем сверхспособностей, — описывает впечатление после девятимесячного отказа от оргазмов один из пользователей форума Reddit. — Раньше я все делал наспех, поверхностно, чтобы закончить как можно быстрее. Теперь же я получаю удовольствие от всего — от учебы, тяжелой физической работы, от самих усилий».

Большинство участников таких обсуждений признаются, что жизнь без сексуальной разрядки причиняет им сильные страдания: они плохо спят по ночам, испытывают тревогу и боль в гениталиях. Но все эти неприятные симптомы, по их мнению, — неотъемлемая часть духовного и физического развития. На форумах мужчины советуют друг другу перетерпеть трудный период.

«Перестань вести себя как девчонка. В спортзале и в армии нас заставляют страдать, чтобы мы были готовы к соревнованиям или к войне. Ты же мужчина, брат, прими это. Потерпи несколько бессонных ночей без эякуляции», — давал наставления начинающему девственнику более опытный единомышленник.

Подобные мотивационные речи в сообществах девственников — не редкость. Многие его участники жалуются, что сильно боятся даже случайной утечки спермы — например, во сне. Полноценный оргазм они воспринимают еще драматичнее. Его называют рецидивом или срывом и ожидают, что за ним последует упадок сил, проблемы со здоровьем и неприятности в делах. Некоторые уверяют, что для нежелательных последствий эякуляция даже не обязательна — достаточно просто думать о ней.

«Пока я был за границей, я не эякулировал, потому что хотел сохранить девственность. Но как-то я целовал и ласкал девушку, а потом началось... Сначала я упал с лестницы, через два дня подхватил очень сильный грипп, а как только мне стало лучше -- упал с мотоцикла. Буквально все эти события произошли потому, что я изливал мощную сексуальную энергию и ужасно вожделел секса, даже не выделяя семени», — spadesassassin, пользователь Reddit.

Большинство добровольных девственников вовсе не собираются воздерживаться до конца жизни. Многие планируют когда-нибудь создать семью, но пока этого не произошло — берегут семя и не раздают его случайным женщинам, которые, по их мнению, не заслужили этого. Отношение к оргазму в браке лояльнее, но, чтобы не растрачивать жизненную энергию, участники таких сообществ рекомендуют избегать их даже с женой. Опытные девственники, например, предлагают останавливать половой акт сразу после того, как партнерша достигнет оргазма, не дожидаясь эякуляции.

Почему оргазмы пугают?

Практика отказа от секса и мастурбации называется «удержанием семени» (Semen retention). Ее последователи — это не однородная группа, а люди с очень разными целями и взглядами на жизнь. Среди них есть сторонники псевдонаучных и оккультных теорий, а также мужчины с зависимостью от мастурбации и порнографии. Им воздержание помогает избавиться от навязчивой тяги к эротике. Еще одна группа — это биохакеры, считающие, что секс влияет на продолжительность жизни. Наиболее известный сторонник таких идей — американец Дейв Аспари, основавший компанию по продаже здорового питания Bulletproof.

В своем блоге Аспари утверждает, что меньшее количество эякуляций якобы улучшает качество жизни: усиливает мотивацию, повышает энергию и физическую силу. Оргазм, согласно его теории, наоборот, провоцирует упадок сил, усталость, рассеянность и сонливость.

Но самый главный довод в пользу воздержания, по мнению Аспари и других последователей этой теории, заключается в том, что при удержании спермы повышается уровень тестостерона, который якобы обеспечивает мужчине защиту от хронических заболеваний и потенциально помогает жить дольше

В качестве доказательства этой теории приводится исследование, опубликованное в 2003 году в Journal of Zhejiang University. Опираясь на итоги исследования, авторы статьи утверждали, что у мужчин, воздерживающихся от эякуляции в течение семи дней, уровень тестостерона возрастал на 45 процентов.

Через некоторое время после публикации статью отозвали, журнал официально признал, что эти данные недостоверны. Тем не менее она стала популярной среди биохакеров, и некоторые до сих пор на нее ссылаются, чтобы подкрепить свои взгляды научными данными.

Впрочем, идея сохранения спермы возникла задолго до появления современных биохакеров. Например, в даосизме семенная жидкость рассматривалась как концентрат жизненной энергии цзин, потеря которой грозит ослаблением и долгим восстановлением. Современные биохакеры заимствовали эту идею у древних китайских философов и трансформировали ее по-своему. Они объявили, что в сперме заключен секретный код здоровья и долголетия. Чтобы использовать его, достаточно просто стараться не расходовать семенную жидкость.

Как на самом деле оргазм влияет на тело?

Подход биохакеров к трактовке древних текстов слишком прямолинеен, но китайским философам действительно удалось понять механизм сексуальной разрядки задолго до того, как это сделали ученые. Сегодня хорошо известно, что интимная близость и ее кульминация задействуют ресурсы мозга, вызывают в теле мощные гормональные и нейромедиаторные реакции.

То, что много веков назад объяснялось упадком сил вследствие потери цзин, сегодня называют парасимпатическим откатом после оргазма. Он выражается снижением возбуждения, временным расслаблением, сонливостью и усталостью

Эти ощущения возникают из-за гормональных реакций, которые происходят в момент сексуальной разрядки. Повышенный уровень пролактина снижает мотивацию, а падение уровня дофамина вызывает временное желание прилечь и ничего не делать. Тестостерон тоже участвует в этой посторгазменной реакции мозга. Однако, как Дэниел Келли, неясно, как именно это происходит. Одни исследования показывают, что уровень гормона растет во время возбуждения и падает сразу после эякуляции, другие, наоборот, выявили рост уровня тестостерона при воздержании и его снижение после секса. «Обе версии объединяет то, что колебания кратковременны и в долгосрочной перспективе не влияют на гормональный фон», — подытожил ученый.

Но во время сексуального удовлетворения работает не только мозг. Самое очевидное и одновременно значимое событие мужского оргазма — это семяизвержение. Доцент кафедры репродуктивной и эмбриональной физиологии Ноттингемского университета Адам Уоткинс объясняет, что тело постоянно вырабатывает новые сперматозоиды, поэтому нет никакого резона бояться их утечки.

По словам ученого, бесполезно накапливать сперматозоиды, так как сберечь их и тем более получить из них энергию невозможно. Какое-то время после генерации они хранятся в яичках, стареют, затем уничтожаются клетками иммунной системы, а вместо них вырабатываются новые

Уоткинс подчеркивает, что это очень продуманный механизм, который позволяет, с одной стороны, воспроизводить ДНК для размножения, а с другой — помогает без какого-либо ущерба обходиться без секса или, наоборот, эякулировать каждый день.

Но какой бы совершенной ни была репродуктивная система, иногда оргазм все же может причинить вред. По словам Келли, такое может случиться, если тело или психика человека уязвимы. Например, когда есть зависимость от секса, порнофильмов или мастурбации, депрессия, тревожное расстройство или состояние хронического стресса. «Теоретически все это способно спровоцировать снижение уровня тестостерона. В таких ситуациях воздержание действительно помогает и даже может привести к росту уровня тестостерона», — считает эксперт.

«Нет оснований полагать, что отказ от мастурбации существенно повысит уровень тестостерона. К тому же вы можете упустить многие преимущества секса и здоровой мастурбации», — Дэниел Келли, биохимик.

Келли уточнил, что половая активность хоть и не напрямую, но все же имеет положительное воздействие на здоровье. Например, помогает улучшить настроение и качество сна, повысить самооценку и снизить уровень стресса. Самым главным преимуществом эякуляции он назвал снижение риска рака предстательной железы.

Синие яички и другие риски воздержания

Отсутствие секса и удержание эякуляции само по себе не опасно для здоровья. Однако чрезмерное усердие или длительные ограничения все же могут вызвать неприятные последствия. Уролог Роджер Белински рассказал, что из-за воздержания могут измениться характеристики спермы: как правило, ее становится больше, но ее качество ухудшается.

Кроме того, если при сильном сексуальном возбуждении сдерживать эякуляцию, кровь может остаться в яичках и вызвать эпидидимальную гипертензию, или синдром синих яичек. Врач отметил, что состояние неприятное, болезненное, но неопасное. Другими последствиями продолжительного целибата являются трудности с достижением оргазма и преждевременная эякуляция.

Удержание спермы не приносит серьезного вреда, но и преимуществ у него тоже нет. Тем не менее назвать его совсем бесполезным нельзя. Для части мужчин это оказалось удобным способом навести порядок в жизни

В этом случае воздержание хоть и не становится секретным чит-кодом долголетия, зато помогает перераспределить внимание, справиться с зависимостью от сексуальных стимулов и направить высвободившуюся энергию в спорт, работу или новые увлечения.