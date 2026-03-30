Доктор перечислил необходимые прививки перед летним отдыхом

Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Кубани Нигина Арушанова напомнила, что базовую защиту обеспечивают прививки по национальному календарю, однако для поездок в другие регионы или за рубеж может потребоваться дополнительная вакцинация.

«Врач оценит, нужны ли дополнительные прививки, например гепатит A — при поездках в эндемичные страны, клещевой энцефалит — при отдыхе в лесных зонах, сезонная вакцинация против гриппа — особенно для людей с хроническими заболеваниями», — заявила эксперт в беседе с «Краснодарскими известиями».

По словам специалиста, своевременная вакцинация снижает риск осложнений от инфекций, с которыми можно столкнуться во время летнего отдыха.

Арушанова добавила, что перед путешествием стоит проверить актуальность плановых прививок против дифтерии, столбняка, кори и гепатита B, поскольку они формируют основу иммунной защиты.

Ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с 360.ru рассказал, что энцефалит могут вызывать не только вирусы, но и бактерии, а также грибы.