В Минздраве рассказали, как похудеть без вреда для здоровья

Решив сбросить лишний вес, важно не прибегать к экстремальным диетам, чрезмерным физическим нагрузкам и другим быстрым способам. О том, как похудеть без вреда для здоровья, рассказала заместитель главного врача КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава по клинико-экспертной работе Елена Игнатикова.

«Такие методы не только неэффективны, но и опасны для здоровья. В организме при резком ограничении калорийности (менее 1200-1500 килокалорий/сутки) замедляется обмен веществ, снижается выработка лептина (гормона насыщения), повышается уровень кортизола (гормона стресса)», — передает слова специалиста Минздрав в своем канале в Max.

Когда такая диета завершится, вес вернется. При этом к нему могут добавиться несколько лишних килограммов.

Для правильного снижения веса Игнатикова в первую очередь порекомендовала заниматься умеренной физической активностью. Например, можно посвящать 20-30 минут в день аэробным физическим нагрузкам, таким как ходьба, езда на велосипеде и плавание, а 2-3 раза в неделю выполнять силовые упражнения.

«Однако вес нужно увеличивать постепенно. Трезво оценивайте свои возможности и проконсультируйтесь со специалистом», — добавила эксперт.

По ее словам, огромную роль играет и питание. В каждый прием пищи следует включать белковые продукты — они позволяют не терять или набирать мышечную массу. Также нельзя забывать про сложные углеводы (цельнозерновой хлеб и крупы), так как они насыщают организм, и про клетчатку, чтобы нормализовать работу кишечника и вывести токсины.

Вместе с этим нужно контролировать стресс и стремиться к здоровому сну, подчеркнула специалист.