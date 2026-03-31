Эндокринолог назвал три простых шага, чтобы не заболеть диабетом

Вице-премьер Татьяна Голикова недавно заявила, что ситуация с сахарным диабетом в России вызывает серьёзную тревогу — болезнь рискует перерасти в настоящую эпидемию. Главный эндокринолог Приморья Ольга Цыганкова объяснила, что для защиты от недуга вовсе не нужны дорогие лекарства: достаточно держать под контролем вес, отказаться от вредных привычек и регулярно сдавать кровь на глюкозу.

Тревожные цифры прозвучали на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора: показатели заболеваемости сахарным диабетом за прошлый год резко ухудшились. Татьяна Голикова прямо сказала, что ситуация выходит из-под контроля и болезнь может принять масштабы эпидемии.

На этом фоне рекомендации специалистов приобретают особую весомость. Заведующая Приморским краевым центром диабета и эндокринных заболеваний Ольга Цыганкова в беседе с РИА Новости подчеркнула: главный враг — лишний вес, и бороться с ним нужно незамедлительно.

По словам эндокринолога, чтобы резко сократить личные риски, достаточно выполнить три условия. Первое — нормализовать массу тела и в дальнейшем строго её контролировать. Второе — пересмотреть рацион: убрать легкоусвояемые углеводы (сладости, выпечку, сладкие газировки) и придерживаться принципов здорового питания. Третье — регулярная физическая активность, причём без фанатизма: подойдут ежедневные прогулки, плавание или лёгкая зарядка. Врач добавила, что отказ от курения и алкоголя тоже входит в «золотой стандарт» профилактики.

Однако самый простой и при этом часто игнорируемый совет — не пропускать диспансеризацию. Цыганкова настаивает: раз в год нужно сдавать анализ крови на глюкозу. Это позволяет выявить нарушения углеводного обмена на ранней стадии, когда ещё можно обратить процесс вспять.

Медики напоминают: диабет 2-го типа долгое время протекает бессимптомно, а к моменту появления явных признаков изменения в организме могут стать необратимыми. Поэтому годовая проверка у терапевта с простым анализом крови — дешевле и надёжнее, чем потом годами сидеть на инсулине.

