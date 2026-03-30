Что изменилось в новых рекомендациях Минздрава по репродуктивному здоровью

Минздрав РФ утвердил новые методические рекомендации по проведению репродуктивной диспансеризации, перечислив в них необходимые обследования и советы для будущих родителей, а также определив риски, снижающие шансы успешной беременности. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Как проводится оценка репродуктивного здоровья

Для женщин

Согласно обновленным рекомендациям, утвержденным 27 февраля 2026 года, оценка репродуктивного здоровья женщины делится на два этапа.

Первый этап проводится в любой день менструального цикла и включает в себя:

первичный осмотр и консультацию врача;

забор анализов для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза и для определения ДНК вируса папилломы человека;

анкетирование для женщин от 18 до 49 лет.

На втором этапе при наличии показаний предлагается пройти дополнительные обследования для уточнения диагноза (состояния), в частности:

женщинам от 30 до 49 лет предлагается пройти лабораторное исследование для определения возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР;

ультразвуковое исследование матки и придатков (при наличии показаний проводится трансабдоминальное ультразвуковое исследование);

ультразвуковое исследование молочных желез.

Рекомендации

Для поддержания репродуктивной функции и успешного планирования беременности рекомендуется:

правильно и регулярно питаться — рацион должен содержать необходимое количество белков, витаминов и микроэлементов, в том числе фолиевую кислоту и магний;

нормализовать массу тела, поскольку время зачатия увеличивается в два раза при индексе массы тела (ИМТ) более 35 кг/м² и в 4 раза при ИМТ свыше 18 кг/м²;

вести активный образ жизни, так как малоподвижный образ жизни негативно влияет на функции эндокринной системы;

проходить своевременные профилактические осмотры у врачей;

своевременно выявлять и лечить инфекции, передающиеся половым путем;

в момент планирования беременности отказаться от использования различных психоактивных веществ (курение, алкоголь, наркотические вещества, кофеин) — они оказывают токсичное влияние на организм и увеличивают риск заболеваний репродуктивной системы, включая бесплодие. В частности, курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, употребление алкоголя — на 60 процентов, а более пяти чашек кофе в день — в 1,45 раза.

Также, согласно новым рекомендациям:

при наличии акне и аллопеции женщину советуют направить на консультацию врача-дерматовенеролога;

при ожирении и подозрении наличия эндокринных заболеваний — к врачу-эндокринологу;

при недостаточной или избыточной массе тела, наличии вредных привычек, хронических заболеваний — на консультацию врача-терапевта.

Для мужчин

Оценка репродуктивного здоровья мужчин также делится на два этапа. Первый включает в себя:

заполнение анамнестической анкеты для мужчин в возрасте от 18 до 49 лет;

первичный осмотр врача-уролога или хирурга.

При наличии положительных ответов на некоторые из вопросов анкетирования, пациента направляют на второй этап диспансеризации, который может включать в себя:

базовое исследование качества эякулята;

консультацию врача-уролога;

микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов;

диагностику возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза;

ультразвуковое исследование предстательной железы с последующей консультацией специалиста.

Среди рекомендаций указываются:

оценка здоровья и выявление заболеваний — мужское бесплодие чаще всего не имеет симптомов, поэтому необходимо вовремя обследоваться;

своевременное планирование зачатия — у мужчин старше 35 лет шанс родить здорового ребенка серьезно снижается;

образ жизни — избыточная масса тела и вредные привычки снижают уровень тестостерона.

И еще

Также из документа стало известно, что женщин, которые заявляют о своем нежелании иметь детей, советуют направлять к психологу для формирования у них «положительных установок на рождение детей».

При этом для мужчин таких рекомендаций нет, а сам вопрос о детях в анкете для них сформулирован иначе: «Сколько детей вы хотели бы иметь (с учетом имеющихся), учитывая ваши текущие жизненные обстоятельства?». Кроме этого, если мужчина отвечает «ноль», то направление его к психологу не предусмотрено.

Мнение врача

По словам репродуктолога, акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук Марии Милютиной, обновленные рекомендации Минздрава не смогут сразу решить все проблемы, которые возникают у людей в момент планирования беременности, но помогут значительно сократить риски самопроизвольных прерываний беременности (выкидышей) или патологий плода.

— Своевременный поход к врачу позволит назначить дополнительные анализы, УЗИ и другие виды исследований, включенные в перечень ОМС, и акцентировать внимание на своевременном планировании беременности, потому что сейчас даже у молодых людей в возрасте 25–30 лет наблюдается резкое снижение качества спермограммы. А дополнительные проблемы — избыточный вес и снижение уровня либидо — еще больше осложняют процесс зачатия ребенка, — пояснила Милютина.

По мнению доктора, если человек придерживается перечисленных рекомендаций и регулярно проходит обследования, это позволит дольше сохранить репродуктивное здоровье в норме.

— Сейчас многие откладывают планирование беременности в связи с акцентом на карьере и саморазвитии. Обновленные рекомендации Минздрава позволят врачам дополнительно напомнить о том, что репродуктивная функция связана с возрастом, поэтому чем раньше люди запланируют беременность, тем выше у них шанс родить здоровых детей, — заключила врач.

