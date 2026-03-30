Физиотерапевт призвал пожилых отказаться от ношения тапок дома

Испанский физиотерапевт Мария Хесус Лечуга предупредила, что привычка ходить по дому в тапках постоянно ограничивает естественные движения стоп и со временем приводит к ослаблению мышц ног. Об этом сообщает издание El Confidencial.

«Когда стопа не работает активно, мышцы теряют силу, а это может сказаться на осанке и общей стабильности тела», — отметила эксперт.

Врач рекомендует вместо тапок ходить по дому босиком или в носках. Такая привычка стимулирует работу мышц стопы, улучшает кровообращение и способствует укреплению опорно-двигательного аппарата. Со временем это может положительно сказаться на осанке и снизить риск проблем с суставами и спиной.

Лечуга также подчеркнула, что активная работа мышц стопы важна не только для здоровья ног, но и для общей физической устойчивости человека. Даже небольшие ежедневные изменения, такие как отказ от тапок дома, могут со временем оказывать заметный эффект на самочувствие и двигательную активность. Хождение босиком или в носках особенно важно для пожилых людей и тех, кто много времени проводит дома.

Специалист добавила, что обувь с гладкой подошвой также может повышать риск травм, особенно на скользком кафеле или ламинате.