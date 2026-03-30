Названа незаменимая польза яиц

Врач-эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала о том, какие незаменимые полезные вещества содержатся в яйцах. Их врач назвала в беседе с РИА Новости.

© Lenta.ru

Доктор рассказала, что яйца содержат множество необходимых для организма питательных веществ.

«Например, в его белке содержатся все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может образовать самостоятельно, но они необходимы для строительства и обновления клеток», — отметила эндокринолог.

Она добавила, что в яйцах также содержится множество витаминов: витамин A, который важен для кожи и зрения; витамин B, необходимый для нервной системы; витамин E, защищающий клетки от повреждения свободными радикалами, и витамин D — он необходим для иммунной системы.

Помимо этого, в яйцах содержатся важные микроэлементы: холин, селен, цинк и железо. Как объяснила врач, они нужны для работы головного мозга, иммунной системы и кроветворной системы.

Ранее диетолог, нутрициолог Софья Кованова перечислила самые полезные весенние овощи. Специалист рекомендовала добавлять в рацион в это время года раннюю зелень: шпинат, руколу, зеленый лук, а также редис, редьку и капусту.