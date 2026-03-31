Стоматолог подсказал, как часто нужно проверять здоровье зубов

Многие идут к стоматологу, только когда уже появляется боль. Но в этот момент проблема нередко заходит далеко и требует много времени, сил и средств на решение. О том, как часто и почему следует проверять состояние зубов, «Чемпионату» рассказала главный врач стоматологии «Все Свои» Виктория Каратаева.

Эксперт подчеркнула, что человеку без выраженных проблем с зубами стоит проходить профилактический осмотр не реже раза в шесть месяцев. За это время могут появиться начальный кариес и очаги деминерализации эмали, которые ещё можно остановить без серьёзного вмешательства. Кроме того, за полгода успевают скапливаться зубной камень и пигментированный налёт, а у части пациентов начинается гингивит — воспаление дёсен.

«На этом этапе проблему ещё можно решить сравнительно щадяще, например, провести профессиональную гигиену, укрепить эмаль и скорректировать домашний уход. Стоматологические гигиенисты проведут профессиональную гигиену и помогут избавиться от зубного камня, удалить зубной налёт особенно из труднодоступных мест, а также устранят воспаления дёсен», — пояснила Каратаева.

При этом некоторым пациентам нужно приходить к врачу чаще. Детям в период сменного прикуса, примерно с 5 до 14 лет, она рекомендует проходить осмотры раз в три-четыре месяца. У детей кариес развивается быстрее, и небольшая полость может довольно быстро перейти в глубокую с риском пульпита. Кроме того, в этом возрасте важно наблюдать за формированием прикуса и развитием зубочелюстной системы.

Пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, уточнила эксперт, лучше показываться стоматологу раз в три месяца, поскольку из-за этих состояний снижается устойчивость к заболеваниям зубов и дёсен, в том числе к генерализованному пародонтиту. Беременным женщинам врач советует проходить осмотр каждый триместр, так как гормональная перестройка часто усиливает воспаление дёсен.

«Отдельная группа — пациенты на ортодонтическом лечении, в том числе на невидимых каппах. Им стоит посещать стоматолога раз в месяц, чтобы не пропустить кариес или воспаление дёсен на фоне коррекции прикуса. А тем, у кого есть виниры (тонкая керамическая накладка на зубы), коронки, импланты или съёмные протезы, нужно приходить не реже двух раз в год и наблюдаться не только у терапевта, но и у пародонтолога и ортопеда», — посоветовала специалист.

Каратаева подчеркнула, что многие заболевания зубов и слизистой полости рта долго протекают без симптомов. Когда появляется боль, зуб уже приходится спасать.