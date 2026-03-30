Назван максимально допустимый перерыв между опорожнениями кишечника

Слишком редкая дефекация может привести к тяжелым осложнениям, предупредила терапевт Дельфина Секри. Максимально допустимый перерыв между опорожнениями кишечника она назвала в беседе с Metro.

По словам врача, если человек опорожняет кишечник реже, чем раз в пять дней, должно вызывать беспокойство.

«Это может привести к вздутию живота, болям в животе и неприятному ощущению тяжести, к геморрою или анальным трещинам. В обоих последних случаях при вытирании вы можете заметить ярко-красную кровь», — объяснила Секри.

Причинами хронического запора могут стать обезвоживание, малоподвижный образ жизни, диета, некоторые лекарства, эндокринные, неврологические проблемы или проблемы с толстой кишкой, перечислила она. При появлении необычного ритма опорожнения кишечника или крови необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее гастроэнтеролог Итала Невес описала идеальный кал. По ее словам, стул должен быть гладким и мягким, а также иметь форму колбаски.