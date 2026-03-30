Назван способ компенсировать последствия малоподвижного образа жизни

Профессор Католического университета Бразилиа Самуэль Агиар заявил, что последствия малоподвижного образа жизни, который ведут многие люди, можно компенсировать. В разговоре с изданием Metropoles он подсказал, как это сделать.

Единственным способом компенсации Агиар назвал физические упражнения. Особенно актуальна эта рекомендация для людей, которые проводят сидя весь рабочий день, то есть как минимум восемь часов, подчеркнул он.

По словам специалиста, согласно исследованиям ученых, таким людям необходимо в день выделять 60-75 минут на физические упражнения.

«Переход от полного бездействия даже к нескольким занятиям в неделю уже способствует снижению риска смертности», — отметил он.

Профессор призвал чередовать силовые тренировки для укрепления мышц и аэробные упражнения для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы.

