Как легко закрыть суточную норму витамина D без таблеток

Диетолог Римма Мойсенко рассказала, что получить дневную норму "солнечного витамина" в теории можно и без аптечных препаратов – например, с помощью рыбьего жира.

© Vse42.ru

В разговоре с "Радио 1" медик отметила, что витамин D действительно содержится в продуктах, однако на практике нужные объемы оказываются слишком большими.

По ее словам, одним из лучших вариантов можно считать дикий лосось: примерно 100 граммов такой рыбы покрывают суточную потребность в витамине D3. А вот если речь идет о фермерском лососе, выращенном в садках, то для той же нормы, как правило, потребуется уже около 300–800 граммов.

Понятно, что такой способ подходит далеко не всем. И другие пищевые источники выглядят еще менее удобными. Например, суточную норму витамина можно также получить из 8 стаканов молока, 2 килограммов сыра или 40 куриных желтков.

С учетом того, насколько трудно добрать витамин D из обычной еды, а также того, что его усвоению часто мешают проблемы с ЖКТ – например, дискинезия желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь или нарушения микробиома, – врач посоветовала обратить внимание на более понятный и доступный вариант.

– Я думаю, что люди должны ориентироваться именно на рыбий жир, в двух ложках которого – суточная норма. Это самая доступная позиция, которая могла бы помочь удерживать витамин D3 на хорошем уровне, – отметила эксперт.

Диетолог также напомнила, что выработке витамина D мешает нехватка ультрафиолета, что особенно актуально зимой для большей части России. Именно поэтому в современных условиях и с учетом климата надежнее делать ставку на грамотный прием добавок, в том числе в сочетании с витамином К2, чем пытаться закрыть дефицит с помощью сыра, желтков или молока.