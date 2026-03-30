Почему опасно кормить голубей

Наступает теплая погода, и с ее приходом москвичам напоминают: за кормление голубей им может грозить штраф. Подробнее почему — в материале «Вечерней Москвы».

Традиция подкармливать городских голубей родилась не сегодня. С советских времен сердобольные граждане, чаще всего старушки, сидящие на скамейках у подъездов, крошили пернатым зачерствевший хлеб, семечки, а порой и остатки со стола. Отныне этот «порыв души» может обернуться неприятностью в виде штрафа.

Массовое кормление голубей запрещено требованиями городской санитарной службы. Это создает риск загрязнения территории и возникновения инфекций — неубранный корм и запах птиц могут привлечь к месту кормления грызунов. А еще «сизари» загрязняют пометом фасады зданий, памятники, автомобили...

Согласно статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, все оставшееся после кормления птиц может квалифицироваться как несанкционированное размещение отходов потребления. Это карается штрафом до 3000 рублей. При повторении нарушения размер штрафа неминуемо вырастает до 5000 рублей.

В Москве запрещено кормить голубей у подъездов многоквартирных домов, на балконах, подоконниках, во дворах, на детских площадках, на территориях парковок. При этом на территориях парков прямого запрета на кормление пернатых нет.

— Надо также понимать, что нельзя кормить голубей чем попало, — рассказывает орнитолог Вера Кибальченко. — Благими, казалось бы, намерениями птицам можно навредить. Например, совершенно точно нельзя давать им хлеб. Во-первых, он не содержит практически никаких полезных микроэлементов, которые необходимы для здоровья. Во-вторых, он вызывает несварение и расстройство желудка. Также хлебобулочные изделия вызывают процесс брожения в организме, а свежая выпечка опасна тем, что может склеить зоб птицы.

По словам орнитолога, плесневелым хлебом кормить голубей тоже нельзя.

— Это яд для птиц, — объясняет Вера. — И если птица с удовольствием что-то склевывает, это совершенно не означает, что такая пища окажется для нее полезной. Поэтому если вы собираетесь покормить голубей в парке, то возьмите с собой в качестве корма для них зерновые смеси: пшеницу, ячмень, просо, дробленую кукурузу или необжаренные подсолнечные семечки. По цене они обойдутся вам не дороже хлеба, но точно не навредят птицам. Идеальной подкормкой считаются сырые, мелко нарезанные морковь и капуста или же свежие ягоды, такие, например, как рябина.

Таким образом, кормить голубей все-таки можно, но только вдали от жилых домов.

