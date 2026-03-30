Врач раскрыл золотое правило завтрака

Врач Эрик Вердин раскрыл золотое правило завтрака, благодаря которому человек останется сытым надолго, поэтому не будет перекусывать вредными продуктами. Его слова приводит издание HuffPost.

«Худшее, что вы можете съесть, — это тарелка хлопьев с апельсиновым соком», — предупредил Вердин.

Такое сочетание вредно для организма из-за высокого содержания сахара.

Золотое правило завтрака заключается в отсутствии сладостей в первый прием пищи, таких как пирожные или йогурт с фруктами, пояснил доктор.

Вместо этих продуктов Вердин предложил употреблять по утрам яйца, авокадо, лосось и цельнозерновой хлеб. В результате человек получит сразу белки, полезные жиры и клетчатку. Последняя, по его словам, важна для поддержания здоровья пищеварительной системы, поскольку она питает полезные бактерии в кишечнике.

