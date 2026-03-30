Эндокринолог дала советы, как поддерживать гормональный баланс

Эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина дала советы в беседе с «Чемпионатом», как поддерживать гормональный баланс. Она подчеркнула важность комплексного и стабильного подхода.

Во-первых, важно ввести в рацион полноценные белки, жиры, витамины, минералы, снизить до минимума потребление сахара и ультрапереработанных продуктов. Нужно, чтобы в рационе было достаточное количество йода, витамина D, омега-3.

«Не забывайте о движении. Регулярная физическая активность нормализует инсулин, кортизол и гормоны роста. Силовые тренировки укрепляют кости и мышцы, повышают чувствительность к инсулину. Семь–восемь часов полноценного сна — обязательное условие работы щитовидной железы, надпочечников и половых гормонов. Мелатонин синтезируется только в темноте, поэтому нужен отказ от экранов перед сном», — сказала эксперт.

Стоит также взять в свои руки контроль над стрессом: медитация, дыхательные практики, прогулки, йога. Регулярный медицинский контроль обязателен. Необходимо сдавать анализы на гормоны при усталости, сбоях цикла, изменении веса. Профилактический визит к эндокринологу — раз в год.