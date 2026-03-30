Врач назвал опасную ошибку вечером

Кардиолог с 20-летним стажем работы рассказал, что больше никогда не делает после 19 часов. Доктор медицинских наук Санджай Бходжрадж предупредил, что с повышением уровня сахара в крови, нарушением липидного обмена и усилением воспаления связаны поздние трапезы. Решение - ранний ужин.

Специалист также объяснил, что сериалы, реалити-шоу, "стрессовые" спортивные матчи лучше смотреть днем в выходные, но точно не вечером после работы. Иначе незадолго до сна запускаются гормоны стресса, которые плохо влияют на сердечно-сосудистую систему.

Также кардиолог высказался против тренировок поздно вечером - они удерживают уровень кортизола на пике, мешают отдыху и восстановлению.

Некоторые пьют вечером алкоголь, чтобы расслабиться. По словам врача, физиологически спиртное действует противоположно: повышает ночной пульс и нивелируют естественное ночное снижение давления.

Врач также отметил в беседе с журналистами, что один из худших сценариев поздно вечером - "эмоциональные разборки". Выяснение отношений, гнев, конфликты в вечернее время вызывают резкий выброс кортизола и могут провоцировать аритмию.